Vendetta a colpi di roncola | il delitto che insanguinò Palermo

Una vendetta violenta con una roncola ha causato un omicidio nel cuore di Palermo il 17 giugno 1926. La lite tra due uomini, degenerata in violenza, si è conclusa con il sangue sparso in una strada affollata vicino a via Roma. La scena ha attirato passanti e curiosi, mentre le forze dell'ordine intervenivano per raccogliere prove. La vicenda svela le tensioni e le faide che attraversano l’epoca nella città.

Il 17 giugno 1926, in pieno centro storico di Palermo, a pochi passi da via Roma, avviene un omicidio che scuote la città e rivela le pieghe più oscure della Sicilia degli anni ’20. Giulio D’Agati, boss mafioso di Villabate, viene ucciso con una roncola da Nino Lo Giudice in piazza Borsa. L’assassino, dopo aver compiuto il delitto, si consegna al commissariato di Bagheria, dichiarando di aver agito per vendicare la morte del fratello Giuseppe. Questo omicidio si inserisce in una faida sanguinosa tra due famiglie mafiose che ha reso Villabate un teatro di violenza incontrollata, ma la sua brutalità e la sua teatralità lo rendono un evento simbolico, capace di svelare dinamiche che vanno ben oltre il contesto locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

