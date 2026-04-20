Dino Carta ucciso a Foggia i risultati dell'autopsia | Quattro colpi alle spalle esplosi da vicino

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia, ha rivelato che la vittima è stata colpita da quattro proiettili alle spalle, esplosi a distanza ravvicinata. Non sono stati riscontrati segni di colluttazione o resistenza durante l’evento. I risultati dell’esame sono stati comunicati dagli inquirenti, che continuano le indagini sulla dinamica dell’omicidio.

È stato eseguita l'autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia: quattro colpi di pistola lo hanno centrato alle spalle, nessun segno di colluttazione. Domani intanto gli esami del RIS di Roma su bossoli e caricatore: l'obiettivo è rinvenire impronte utili alle indagini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Dino Carta ucciso a Foggia, l’appello della moglie: “Mi ha detto: ’10 minuti e torno’. Chi sa parli”È passata quasi una settimana dall’omicidio di Dino Carta e non c’è ancora una verità.

Esce con il cane a Foggia, Annibale “Dino” Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada: si indagaAnnibale Carta, personal trainer 42enne, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nella serata del 13 aprile mentre portava a spasso il cane.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il rebus dell'omicidio di Dino Carta: chi e perché ha ucciso il personal trainer, più di una ipotesi; Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia: l'audio esclusivo degli istanti dell'omicidio; Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainer; Ore 14 2025/26 - Dino ucciso a Foggia: il video esclusivo degli istanti dell'omicidio - 15/04/2026 - Video.

dino carta dino carta ucciso aDino Carta ucciso a Foggia, i risultati dell’autopsia: Quattro colpi alle spalle esplosi da vicinoÈ stato eseguita l’autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia: quattro colpi di pistola lo hanno centrato alle spalle, nessun segno di colluttazione. Domani intanto gli esami del ... fanpage.it

dino carta dino carta ucciso aFoggia, il personal trainer ucciso da 4 colpi alle spalle. L’autopsia: Non c’è stata colluttazioneNessun segno di colluttazione e quattro colpi di pistola di piccolo calibro sparati alle spalle a distanza ravvicinata: sono le prime conferme che arrivano dall'autopsia, durata oltre cinque ore, sul ... bari.repubblica.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.