Dino Carta ucciso a Foggia i risultati dell'autopsia | Quattro colpi alle spalle esplosi da vicino

L’autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia, ha rivelato che la vittima è stata colpita da quattro proiettili alle spalle, esplosi a distanza ravvicinata. Non sono stati riscontrati segni di colluttazione o resistenza durante l’evento. I risultati dell’esame sono stati comunicati dagli inquirenti, che continuano le indagini sulla dinamica dell’omicidio.

È stato eseguita l'autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia: quattro colpi di pistola lo hanno centrato alle spalle, nessun segno di colluttazione. Domani intanto gli esami del RIS di Roma su bossoli e caricatore: l'obiettivo è rinvenire impronte utili alle indagini.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Dino Carta ucciso a Foggia, l’appello della moglie: “Mi ha detto: ’10 minuti e torno’. Chi sa parli”È passata quasi una settimana dall’omicidio di Dino Carta e non c’è ancora una verità.

Esce con il cane a Foggia, Annibale “Dino” Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada: si indagaAnnibale Carta, personal trainer 42enne, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nella serata del 13 aprile mentre portava a spasso il cane.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il rebus dell'omicidio di Dino Carta: chi e perché ha ucciso il personal trainer, più di una ipotesi; Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia: l'audio esclusivo degli istanti dell'omicidio; Omicidio di Dino Carta a Foggia, un sospettato per la morte del personal trainer; Ore 14 2025/26 - Dino ucciso a Foggia: il video esclusivo degli istanti dell'omicidio - 15/04/2026 - Video.

Dino Carta ucciso a Foggia, i risultati dell’autopsia: Quattro colpi alle spalle esplosi da vicinoÈ stato eseguita l’autopsia sul corpo di Dino Carta, ucciso il 13 aprile a Foggia: quattro colpi di pistola lo hanno centrato alle spalle, nessun segno di colluttazione. Domani intanto gli esami del ... fanpage.it

Foggia, il personal trainer ucciso da 4 colpi alle spalle. L’autopsia: Non c’è stata colluttazioneNessun segno di colluttazione e quattro colpi di pistola di piccolo calibro sparati alle spalle a distanza ravvicinata: sono le prime conferme che arrivano dall'autopsia, durata oltre cinque ore, sul ... bari.repubblica.it

L'esame sul corpo di Dino Carta è durato cinque ore, gli spari hanno raggiunto la vittima dal retro, lateralmente da destra facebook

Omicidio Dino Carta, il dolore della moglie al Tg1: "Spero di affrontare il futuro con l'aiuto del signore" x.com