La guerra in Medio Oriente sta creando gravi conseguenze economiche nei Paesi del Golfo, con impatti che superano quelli causati dalla pandemia di Covid-19. Le tensioni e i conflitti stanno determinando una perdita di investimenti e una diminuzione delle attività commerciali, mentre le previsioni a breve termine indicano un peggioramento rispetto alla crisi sanitaria. La situazione sta influenzando i mercati e le economie di tutta la regione.

La guerra in Medio Oriente sta infliggendo ai Paesi del Golfo il colpo economico più duro dai tempi della pandemia, con prospettive di breve termine in alcuni casi peggiori rispetto alla crisi del Covid. È quanto emerge da un'analisi di Moody's Analytics e della World Bank, secondo cui il conflitto sta compromettendo i principali motori di crescita della regione. Moody's, si legge sul Wall Street Journal, stima un forte calo dell'attività economica nel secondo trimestre. Il pil del Qatar è atteso in contrazione di circa il 16% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre quello del Kuwait dovrebbe scendere di circa il 12%. Più contenuto, ma...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La guerra in Medio Oriente devasta il Golfo: il colpo economico è peggio del Covid

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