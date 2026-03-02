Medio Oriente la guerra si allarga | raid su Beirut missili sul Golfo Decine di morti

Nel Medio Oriente, le tensioni si intensificano con raid a Beirut e lanci di missili nel Golfo, causando decine di vittime. Il conflitto si espande oltre l’asse Iran–Israele, coinvolgendo anche il Libano e le monarchie del Golfo in una serie di operazioni militari che aggravano la crisi nella regione. La situazione resta in continua evoluzione, senza segnali di de-escalation.

Teheran, 2 marzo 2026 – Il conflitto in Medio Oriente si estende oltre l'asse Iran–Israele e coinvolge in modo crescente Libano e monarchie del Golfo, trasformando una sequenza di raid e rappresaglie in una crisi regionale a più fronti. Nella giornata di lunedì 2 marzo 2026, nuovi attacchi hanno colpito obiettivi in Iran e nell'area di Beirut, mentre la risposta iraniana ha raggiunto basi e città della Penisola Arabica, con ripercussioni anche sul traffico aereo e sulla sicurezza delle sedi diplomatiche. Beirut, raid israeliani nella roccaforte di Hezbollah: decine di morti. Nel sud della capitale libanese, tradizionale area di influenza di Hezbollah, i bombardamenti attribuiti a Israele hanno causato almeno 31 morti e 149 feriti, secondo il ministero della Salute libanese.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran. Trump: «Operazioni per almeno 4 settimane. Ora i nuovi leader vogliono parlare». Larijani: «Non trattiamo con gli Usa». Raid israeliani su Beirut: 10 morti(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...

