Iran | ‘la forza di una nazione civilizzata prevarrà sulla forza bruta’
Un rappresentante di un Paese ha affermato che la cultura, la logica e la fede nella giusta causa di una nazione civile prevalgono sulla forza bruta. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto ufficiale e si riferisce alla situazione attuale nel paese. Nessun dettaglio su eventuali sviluppi o reazioni da parte di altri attori coinvolti è stato fornito.
ROMA, 07 APR – “La forza della cultura, della logica e della fede nella giusta causa di una nazione ‘civilizzata’ prevarrà senza dubbio sulla logica della forza bruta”. Lo afferma su il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqaei, dopo le minacce di Donald Trump alla civiltà iraniana. “Una nazione che ripone piena fiducia nella rettitudine del proprio cammino deve impiegare tutte le sue capacità e risorse per salvaguardare i propri diritti e i propri legittimi interessi”, ha aggiunto. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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