Iran | ‘la forza di una nazione civilizzata prevarrà sulla forza bruta’

Un rappresentante di un Paese ha affermato che la cultura, la logica e la fede nella giusta causa di una nazione civile prevalgono sulla forza bruta. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto ufficiale e si riferisce alla situazione attuale nel paese. Nessun dettaglio su eventuali sviluppi o reazioni da parte di altri attori coinvolti è stato fornito.