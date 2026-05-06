La guardia di finanza entra nelle scuole per parlare con gli studenti

Da monzatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scuole della zona di Monza e Brianza, la guardia di finanza ha condotto incontri con gli studenti per parlare di legalità economica. Le lezioni si sono svolte in aula e hanno coinvolto ragazzi di diverse età. Durante gli incontri, sono stati affrontati temi legati alla prevenzione di frodi e al rispetto delle norme finanziarie. L’obiettivo è stato sensibilizzare i giovani su questi aspetti tramite un approccio diretto e pratico.

La guardia di finanza sale in cattedra: gli studenti di Monza e Brianza a lezione di “Educazione alla legalità economica”. L’iniziativa - organizzata in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza, si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comando generale della guardia.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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