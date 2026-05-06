La guardia di finanza entra nelle scuole per parlare con gli studenti

Nelle scuole della zona di Monza e Brianza, la guardia di finanza ha condotto incontri con gli studenti per parlare di legalità economica. Le lezioni si sono svolte in aula e hanno coinvolto ragazzi di diverse età. Durante gli incontri, sono stati affrontati temi legati alla prevenzione di frodi e al rispetto delle norme finanziarie. L’obiettivo è stato sensibilizzare i giovani su questi aspetti tramite un approccio diretto e pratico.

La guardia di finanza sale in cattedra: gli studenti di Monza e Brianza a lezione di “Educazione alla legalità economica”. L’iniziativa - organizzata in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza, si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Comando generale della guardia.🔗 Leggi su Monzatoday.it Guardia di Finanza, concorso per 1.985 allievi: «Grande opportunità di lavoro per i giovani» Notizie correlate Il rap entra nelle scuole di Udine e accende il dibattito tra gli studentiUn progetto educativo ha coinvolto oltre 600 studenti delle scuole superiori della provincia, portando in aula musica e confronto su bullismo, baby... Guardia di Finanza, il Roan ha incontrato gli studenti per diffondere la cultura della legalitàMILANO – In occasione della “Giornata del mare e della cultura marina” 2026, il Reparto operativo aeronavale di Ancona ha promosso una serie di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guardia di Finanza, concorso per 17 allievi marescialli bilingui; Mattarella al concerto inaugurale per il 100° anniversario della costituzione della Banda musicale della Guardia di Finanza; Ex sede della Pretura consegnata alla Guardia di Finanza; Guardia di Finanza, lotta al sommerso. Contraffazione, Guardia di Finanza scopre a Catanzaro falsa FerrariI finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, insieme al personale specializzato inviato dalla casa costruttrice Ferrari, hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzar ... tg24.sky.it Cybersicurezza, firmato accordo tra Poligrafico e Guardia di FinanzaRafforzare l'efficacia delle azioni di prevenzione e protezione dagli attacchi informatici, valorizzando le relative competenze e le capacità. (ANSA) ... ansa.it Maxi inchiesta della Guardia di Finanza: sequestri per 6 milioni di euro tra Catania e Misterbianco per presunte frodi fiscali e bancarotta. Coinvolti anche due commercialisti. #Catania #GuardiaDiFinanza #Cronaca #Fisco #Inchiesta - facebook.com facebook Ho ripetutamente messo in guardia sui pericoli derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei cittadini. Pertanto, ho spesso chiesto il divieto dell'uso dell'intelligenza artificiale da parte dei cittadini. Lo usano solo i governi. x.com