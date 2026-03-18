La nuova scuola materna nell’area dell’ex consorzio

All’auditorium ‘Della Valle’ di Casette d’Ete si è tenuta un’assemblea convocata dall’amministrazione per discutere della nuova scuola materna nell’area dell’ex consorzio. Presenti numerosi cittadini, anche se meno di quanto si prevedesse, considerando il tema trattato e le 600 firme raccolte dalla proposta avanzata dal consigliere di minoranza, Roberto Greci.

Tanta gente, ma non nella misura che ci si poteva aspettare visto il tema dell’assemblea convocata dall’amministrazione all’auditorium ‘Della Valle’ per parlare della scuola materna di Casette d’Ete, e viste le 600 firme raccolte dalla proposta lanciata dal consigliere di minoranza, Roberto Greci. Modestissima la presenza di genitori e chi era presenta ad ascoltare il sindaco Gionata Calcinari, ha mostrato di avallare l’ipotesi della nuova scuola da costruire nell’area dell’ex consorzio. Calcinari è partito illustrando le criticità e la non percorribilità, soprattutto dal punto di vista normativo, della proposta di Greci (presente, insieme a... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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