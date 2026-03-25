Cantine Leonardo da Vinci Risanamento andato a vuoto Scatta la liquidazione coatta

La società cooperativa Cantine Leonardo da Vinci è stata recentemente posta in liquidazione coatta amministrativa. La decisione è stata presa dopo che i tentativi di risanamento sono falliti, portando alla fine della gestione dell’impresa. La procedura di liquidazione è stata avviata ufficialmente nei giorni scorsi, segnando la conclusione di un periodo di difficoltà finanziarie per la cooperativa.

La società cooperativa Cantine Leonardo da Vinci nei giorni scorsi è stata posta in liquidazione coatta amministrativa. Un provvedimento disposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul finire dello scorso mese, a seguito di un’istanza presentata dalla Confederazione delle cooperative, nominando come commissario liquidatore il dottor Luigi Zingone. Le criticità emerse sono evidenziate nel decreto ministeriale di nomina del liquidatore, fotografando la situazione della società allo scorso 31 agosto "che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza ". A fronte di un attivo circolante di quasi cinque milioni e mezzo di euro, sono stati riscontrati " debiti a breve termine " di oltre tredici milioni di euro, con "un patrimonio netto negativo di euro -1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantine Leonardo da Vinci. Risanamento andato a vuoto. Scatta la liquidazione coatta Articoli correlati A Santa Chiara continua la mostra dedicata a Leonardo da VinciProsegue al Complesso Monumentale di Santa Chiara il percorso espositivo dedicato a Leonardo da Vinci, all’interno di uno spazio che si afferma... La ricostruzione (funzionante) dell'orologio di Leonardo da Vinci a MilanoIl museo Leonardo3 di Milano presenta al pubblico la ricostruzione funzionante dell'orologio progettato dal genio toscano tra il 1490 e il 1493. Una selezione di notizie su Cantine Leonardo da Discussioni sull' argomento Vino, il risanamento non riesce: fallita Cantine Leonardo da Vinci; Caviro, Cantine Leonardo da Vinci in liquidazione coatta; Cantine Leonardo da Vinci. Risanamento andato a vuoto. Scatta la liquidazione coatta; Cantine Leonardo da Vinci in liquidazione: finisce una storia lunga oltre 60 anni. A Verona è stato presentato ufficialmente "DAN.LIO", l'Amarone della Valpolicella Classico DOCG 2019 “Un Vino per un Brindisi di Pace con Dante e Leonardo” per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il progetto è dell'Associazione Culturale Mani d'Or - facebook.com facebook