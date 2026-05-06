La gestione del verde? Adesso passa al Comune

Da ora, la gestione del verde pubblico passerà sotto il controllo diretto del Comune, con l’obiettivo di rendere più efficace e coordinata l’amministrazione delle aree verdi della città. La decisione prevede un cambiamento nel modello di gestione, che in passato coinvolgeva altri soggetti, con l’intento di semplificare le procedure e migliorare la manutenzione degli spazi aperti. La nuova strategia entrerà in vigore nelle prossime settimane.

Rivoluzionare la gestione del verde pubblico con un modello più efficiente, integrato e sotto il diretto controllo dell’ente. il Comune guidato da Daniela Colombo ha avviato il percorso per estendere anche a questo servizio il modello in house, già al centro di una più ampia riorganizzazione dei servizi pubblici. "È una scelta precisa e coerente: vogliamo rafforzare il controllo pubblico sui servizi, superare le attuali frammentazioni per una gestione più efficace, trasparente e orientata alle esigenze del territorio", spiega il sindaco. Negli anni il ricorso alle gare d’appalto tradizionali ha mostrato diversi limiti, tra cui rigidità contrattuali e difficoltà nell’adattare rapidamente gli interventi ai bisogni reali o alle condizioni climatiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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