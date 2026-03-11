La gestione dell' Omnisport di Vieste passa al Comune | pronto il progetto di riqualificazione

Il Comune di Vieste ha ottenuto la gestione dell’Omnisport di Vieste, che durerà 15 anni, e si occuperà di finanziare i lavori di riqualificazione della struttura situata in località Macchia di Mauro. La concessione gratuita della Provincia di Foggia permette all’ente di assumersi la responsabilità di mantenere e migliorare il centro sportivo senza costi diretti.

La gestione del centro sportivo ‘Omnisport’ passa al Comune di Vieste per i prossimi 15 anni. L’ente si farà carico degli investimenti per la riqualificazione della struttura in località Macchia di Mauro, a fronte di una concessione a titolo gratuito concessa dalla Provincia di Foggia.È stato il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

