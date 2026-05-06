Il Papa ha espresso una critica rivolta a un ex presidente, affermando che la Chiesa è chiamata a pronunciarsi con chiarezza contro tutto ciò che mortifica la vita. La dichiarazione sottolinea il ruolo della Chiesa nel condannare azioni o atteggiamenti considerati contrari ai valori fondamentali, evidenziando la sua responsabilità di intervenire in modo deciso e senza ambiguità su questioni morali e sociali. La frase sembra rappresentare una posizione netta rispetto a determinati comportamenti o politiche.

“La Chiesa” è “investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito”. Lo dice forte e chiaro il Papa rifacendosi al Compendio della dottrina sociale della Chiesa in occasione dell’udienza generale in piazza San Pietro. Parole che arrivano dopo il nuovo attacco del presidente Usa, Donald Trump, e della replica di Leone, ieri sera da Castel Gandolfo, che ha ricordato che “la Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari”, dicendo: “Se qualcuno mi critica, lo faccia con verità “.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La frecciata del Papa a Trump: "La Chiesa rifiuta tutto ciò che mortifica la vita"

Il Papa e gli attacchi di Trump, il commento di Massimo Franco - In mezz'ora 19/04/2026

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