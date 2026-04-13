Il confronto tra il presidente degli Stati Uniti e la Chiesa cattolica si intensifica con un episodio che coinvolge temi come la guerra e i migranti. Recentemente, il presidente ha rivolto un attacco senza precedenti contro Papa Leone XIV, aggiungendo tensione a una relazione già complessa. La vicenda mette in evidenza divergenze pubbliche tra l’amministrazione americana e il Vaticano su questioni di politica internazionale e immigrazione.

La follia della guerra, ma anche la tensione sui migranti. L’ attacco del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone XIV è senza precedenti. Le parole di Trump (“Papa Leone è debole in materia di criminalità e pessimo in politica estera”) arrivano in un momento in cui Leone ha intensificato la sua azione diplomatica volta al raggiungimento della pace. Le parole del Papa sulla guerra in Iran. Nell’ultima settimana, in particolare, Prevost prima ha definito l’ultimatum di Trump all’Iran “inaccettabile”. Poi, con riferimento alla situazione del Medio Oriente, ha attaccato “la blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari, senza riguardo per la vita della gente, ritenuta al massimo come effetto collaterale dei propri interessi”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump contro Papa Leone XIV, guerra e migranti: i temi che oppongono la Chiesa al presidente Usa

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Papa Leone XIV risponde all'attacco del presidente americano: «Io non ho paura dell'amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra»I giornalisti che sono sul volo al seguito del pontefice lo definiscono molto sereno.