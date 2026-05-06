Di recente circola online una foto modificata digitalmente del premier, che la presenta in modo decisamente diverso rispetto alle immagini ufficiali. La scena, creata con strumenti di intelligenza artificiale, ha suscitato reazioni di sorpresa e discussioni sui limiti di questa tecnologia. Il premier si è difeso affermando che si tratta di un’immagine falsa, ma la sua diffusione mette in evidenza come l’intelligenza artificiale possa alterare l’aspetto di qualsiasi figura pubblica.

L’intelligenza artificiale è sempre più borderline. Uno strumento nato per aiutare è diventato l’arma principale del mondo fake e la felicità dei complottisti. Da Epstein a Trump che si fa inchiappettare da Clinton, dagli alieni fino ai nudi più improbabili, qualche burlone si diverte a lanciare caramelle avvelenate nelle bocche di tutti gli allocchi che credono a qualunque cosa, perché è tutto un grande bluff. Fin qui stiamo parlando di cronaca quotidiana: vi basta aprire un qualsiasi social per toccare con mano. Ma questa volta l’IA aveva regalato a tutti noi un sogno piacevole, turgido, a tratti umido: la sexy Giorgia. Che la Meloni sia stata una pioniera di Photoshop è arcinoto: basta riguardare i suoi manifesti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La foto “zozza” di Giorgia Meloni: un esempio di come l’intelligenza artificiale possa rendere chiunque una bella patatina

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