Il presidente della Formula 1 si è commosso ricordando il suo amico, ormai in condizioni critiche, e ha parlato dei momenti condivisi con lui. Ha raccontato di conversazioni in dialetto e di scherzi, sottolineando come Zanardi fosse una persona che valorizzava i sentimenti e i valori umani. Le sue parole hanno espresso un legame profondo e una stima sincera per l'atleta, che ha dedicato gran parte della vita alla solidarietà e all'impegno sociale.

La commozione è troppa. Il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali si deve fermare per riprendere fiato e raccogliere i pensieri: la voce rotta è quella di chi cerca di mantenere la compostezza di un ruolo davanti alla propria emozione, ma farlo quando si parla di amici, e di supereroi come nel caso di Alex Zanardi, è difficile. Lo fa nel paddock di Miami poco prima del minuto di silenzio e commemorazione dedicato all’ex pilota scomparso il primo maggio, raccontando di un uomo che è “stato esempio di vita con leggerezza ed ironia” da tramandare nel tempo a chi, uno come Zanardi, non ha avuto la fortuna di conoscerlo. Domenicali, chi era Alex Zanardi per lei? “È molto difficile trovare le parole giuste per descriverlo e non voglio essere banale nel dirlo ma Alex era davvero una persona per bene.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domenicali in lacrime: "Zanardi, l'esempio che un cuore d'oro vale più di un'intelligenza artificiale"

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