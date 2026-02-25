La fortuna bacia la Campania | centrata una vincita da 22.500 euro al Lotto

Il Lotto sorride ancora alla Campania. Nell’estrazione di martedì 24 febbraio, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, è stato centrato un terno da 22.500 euro sulla ruota di Bari. La giocata vincente è stata effettuata in un punto vendita di via Stabia, regalando una bella soddisfazione al fortunato o alla fortunata giocatrice. A riportare la notizia è Agipronews, che segnala come l’ultimo concorso del Lotto abbia distribuito premi per 3,8 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2026, il totale delle vincite ha già superato i 229 milioni di euro, confermando il trend positivo del gioco in tutto il Paese. Ancora una volta, dunque, la Campania si conferma tra le regioni baciate dalla fortuna, con Sant’Antonio Abate protagonista di una vincita che porta entusiasmo e un premio significativo in provincia di Napoli. 10eLotto, colpo da 50mila euro a Napoli. Doppietta da 22mila euro a Caserta Blitz dei NAS in Campania: supermercato chiuso, carenze igieniche nelle celle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

