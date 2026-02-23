Il Lotto premia l’Agrigentino centrata una vincita da 21mila euro | ecco dove

Un giocatore dell’Agrigentino ha vinto 21mila euro con il Lotto, dopo aver puntato su ambi e ambi Oro in Corso dei Mille. La vincita deriva dalla combinazione di numeri scelti e conferma come il gioco possa regalare grandi soddisfazioni. La schedina vincente è stata convalidata nella stessa zona, attirando l’attenzione di chi frequenta il quartiere. La notizia si diffonde tra gli appassionati di lotterie locali.

Il Lotto torna a sorridere all’Agrigentino. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 febbraio è stata centrata una vincita da 21mila euro grazie a un ambo, due ambi Oro e un terno Oro giocati in Corso dei Mille. Il premio rientra tra le vincite più alte registrate in Sicilia nel fine settimana, che complessivamente ha visto premi per oltre 79mila euro tra i concorsi di venerdì e sabato. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 225,4 milioni da inizio anno. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it La fortuna torna a baciare l'Agrigentino: centrata una vincita da 20 mila euro al 10eLottoLa fortuna torna a sorridere all’Agrigentino. Lotto, centrata quaterna da 12mila euro nel napoletano: la vincitaNel concorso del Lotto di martedì 13 gennaio, a Casavatore, nel napoletano, è stata centrata una quaterna da 12. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il Lotto premia la Campania: festa a Marigliano con una vincita da 14.750 euro; Lotto, in Sicilia premi per oltre 114mila euro; Lotto, a Poggiomarino vinti oltre 216mila euro; Lotto, tripletta da oltre 33mila euro in Emilia-Romagna. Imola, vittoria al Lotto da 47.500 euroIl Lotto premia l’Emilia Romagna. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 21 febbraio colpo da 47.500 euro in viale Giovanni Amendola a ... corriereromagna.it Il Lotto premia la Campania: festa a Marigliano con una vincita da 14.750 euroLa fortuna torna a bussare in Campania e questa volta sorride anche a Marigliano. Nell’ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, la città dell’area nolana festeggia una vincita da 14.750 eur ... ilmediano.com Lotto: a Poggiomarino (NA) colpo da oltre 216mila euro Il Lotto premia la Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 14 febbraio colpo da 216.600 euro in Via San Marzano a Poggiomarino, in provincia di Napoli, grazie sei ambi, quattro terni - facebook.com facebook 10eLotto, due vincite da 10mila euro a Monfalcone e Aviano. Premi nazionali per 22,9 milioni nell’ultimo concorso. #Friuli #Pordenone #Gorizia #Lotto x.com