La Formula 1 sarà su Sky fino al 2032

Sky continuerà a trasmettere le gare di Formula 1 in Italia fino al 2032, dopo aver annunciato l’estensione della partnership. La stessa pay-tv manterrà anche i diritti esclusivi per Regno Unito e Irlanda per i prossimi dieci anni. La decisione coinvolge tutte le gare di Formula 1, confermando il ruolo di Sky come partner esclusivo in questi territori. La nuova durata si aggiunge a quella già in corso, senza modifiche alle modalità di trasmissione attuali.

Sarà ancora Sky fino al 2032 a trasmettere le gare di Formula 1 in Italia. Oggi la pay-tv ha annunciato l’estensione della partnership, che riguarda anche Regno Unito e Irlanda per l’esclusiva di tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. Il menù rimane lo stesso per i clienti itania, che potranno continuare a vedere le gare su Sky e in streaming su NOW con tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di F1. Alcuni Gran premi saranno trasmessi live anche in chiaro su TV8, che comunque continuerà a trasmettere in chiaro le differite delle altre gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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