I Mondiali in chiaro sulla Rai la gufata nell’annuncio sui diritti Tv | cosa prevede l’accordo per la Nazionale

La Rai trasmetterà in chiaro i Mondiali di calcio 2026, che si svolgeranno tra giugno e luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico. L’accordo prevede la possibilità di vedere tutte le partite principali senza dover ricorrere a servizi a pagamento, garantendo un accesso diretto a un evento sportivo di grande rilievo. Questa decisione interessa milioni di appassionati in Italia.

La Rai ha acquisito i diritti esclusivi di trasmissione in chiaro per i Mondiali di calcio 2026, in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico. Come comunicato dalla tv pubblica, l’accordo prevede la copertura multipiattaforma di 35 incontri, con almeno 32 partite trasmesse su Rai 1, oltre ai diritti radiofonici non esclusivi di tutte le gare della competizione. Prevista anche un’ampia offerta di highlights e clip su notiziari, programmi sportivi e account social ufficiali della Rai. La gaffe nel comunicato Rai. Nel comunicato, però, la Rai è scivolata su un dettaglio non secondario. Il testo recita che i 35 incontri «includono la partita d’apertura, tutte le partite della Nazionale italiana, le semifinali e la finale». 🔗 Leggi su Open.online

La Rai perde anche le Atp Finals, vince l’offertona di Mediaset: cosa prevede l’accordo sui diritti TvMediaset si è aggiudicata i diritti televisivi in chiaro delle Atp Finals con un’intesa di almeno tre anni con l’Associazione Tennisti Professionisti.

La Rai si aggiudica i diritti in chiaro dei Mondiali. La gaffe nel comunicato: “35 partite, incluse quelle della Nazionale”La Rai trasmetterà 35 partite dei prossimi Mondiali di calcio, che si disputeranno tra giugno e luglio 2026 in Usa, Canada e Messico.

Temi più discussi: Italia femminile, inizia percorso Mondiale. Soncin: Chiaro il nostro obiettivo; A via la stagione dei motori targata Sky: F1, MotoGP e Superbike in esclusiva; I grandi eventi di questa settimana su DAZN; Formula 1 e MotoGP 2026, svelate le gare che saranno in diretta anche su TV8. Ecco la nuova stagione dei motori su Sky Sport.

Calcio, in chiaro sulla Rai 35 incontri dei Mondiali 2026Coppa del Mondo di calcio del 2026: L’evento è stato acquisito da Rai in esclusiva in chiaro per 35 incontri che comprendono la partita di apertura, tutte le partite della nazionale italiana, alla qu ... rainews.it

Mondiali 2026, Rai si aggiudica i diritti per 35 partite in chiaro (in esclusiva)L'Italia di Gattuso ancora non ha guadagnato sul campo la qualificazione ai prossimi Mondiali (playoff a fine marzo) ma la Rai si è aggiudicata i diritti esclusivi di ... ilmattino.it

Mondiali 2026 in chiaro: la Rai si aggiudica i diritti, sperando che l’Italia di Gattuso ci arrivi…- facebook

#Mondiali 2026, l'annuncio della #Rai: "Aggiudicati i diritti esclusivi di trasmissione in chiaro di 35 incontri" x.com