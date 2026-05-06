La fondazione Brigata Maiella piange la scomparsa di Lando Sciuba | una storia familiare intrecciata con la Resistenza
La fondazione Brigata Maiella ha annunciato la scomparsa di Lando Sciuba, avvocato ed ex sindaco di Sulmona. Sciuba era noto per aver dedicato parte della sua attività alla valorizzazione della memoria della Brigata Maiella e della Resistenza abruzzese, attraverso studi, ricerche e l’organizzazione di convegni ed eventi pubblici. La sua figura aveva un ruolo importante nel mantenere vivo il ricordo di quel periodo storico.
La fondazione Brigata Maiella piange la scomparsa di Lando Sciuba, avvocato ed ex sindaco di Sulmona, da sempre distintosi per la valorizzazione della memoria della Brigata Maiella e della Resistenza abruzzese attraverso studi, ricerche, promozione di convegni ed eventi. Sciuba si è spento.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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