Referendum corteo del No arriva in piazza del Popolo | festa tra fuochi d’artificio e fumogeni

(Adnkronos) – Fuochi d’artificio e qualche fumogeno in piazza del popolo all’arrivo del corteo dei comitati del no al referendum partiti da piazza Barberini. Prendono la parola i comitati degli studenti: “Facciamoci un applauso. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: la democrazia e la costituzione non si toccano”. “Da questa piazza bellissima – dicono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il “NO” ha avuto la maggioranza dei voti nel referendum sulla giustizia Le percentuali in Italia sono state del 46,46% per il “Sì” e il 53,74% per il “No”. A Taranto, invece, sono stati del 43,29% per il “Sì” e il 56,71% per il “No”. Abbiamo commentato i risultati in facebook

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