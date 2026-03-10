A Villa Prati la ’Festa d’sa Jusef’ Iniziative dedicate alle famiglie

A Villa Prati si svolge la ’Festa d’sa Jusef’, un evento organizzato dall’associazione ’L’Incontro’ con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e il supporto del Consiglio di Zona e della Parrocchia locale. L’iniziativa è rivolta alle famiglie e prevede diverse attività dedicate alla comunità del quartiere. La manifestazione si tiene nel quartiere di Villa Prati e coinvolge vari partner locali.

Torna a Villa Prati la 'Festa d'sa Jusef', promossa dall'associazione 'L'Incontro' con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione del Consiglio di Zona e della Parrocchia di Villa Prati. L'edizione 2026 della festa patronale di San Giuseppe si svolgerà in due fine settimana, dal 13 al 15 marzo e dal 19 al 21 marzo, con un calendario ampio che unisce gastronomia, sport, musica e iniziative dedicate alle famiglie, coinvolgendo diversi spazi della frazione. La manifestazione si aprirà venerdì 13 marzo presso la Ca di Pré con una serata gastronomica dedicata alla saraghina. Il 14 marzo cena con degustazione guidata di vini abbinati a piatti della tradizione romagnola.