La festa della donna a Castelfranco Iniziative organizzate dal Comune C’è anche un corso di autodifesa

CASTELFRANCO Riflessione sul ruolo della donna, ma anche le tecniche di autodifesa per aiutare le donne in eventuali situazioni di pericolo. E’ l8 Marzo organizzato dal Comune di Castelfranco con un pomeriggio al teatro della Compagnia. "Dalle 16, il primo momento prevede una riflessione sul percorso che nel tempo è stato fatto dalla donna nella società, attraverso le varie conquiste – si legge in una nota del Comune – Poi sarà affrontato anche il tema dei vari tipi di violenze che, come emerge spesso dalle cronache, sono ancora un problema della società. Questa parte dell’incontro sarà realizzata in collaborazione con l’associazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

