La famiglia Maradona e Ash Pournouri lanciano due case di moda in vista della Coppa del Mondo 2026

La famiglia di Diego Maradona e Ash Pournouri hanno annunciato il lancio di due nuove case di moda in vista della Coppa del Mondo 2026. Questa iniziativa rappresenta la prima collaborazione commerciale tra tutti e cinque i figli dell’ex calciatore, che introducono anche un sistema di autenticazione ufficiale per la prima volta nella storia legata alla figura di Maradona. L’annuncio è stato comunicato tramite un comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MARADONA e DIARMA segnano la prima avventura commerciale intrapresa da tutti e cinque i figli di Diego Maradona, introducendo un sistema di autenticazione ufficiale per la prima volta nella storia commerciale della leggenda. STOCCOLMA, 6 maggio 2026 PRNewswire — Ash Pournouri e la famiglia Maradona annunciano oggi il lancio di due case di moda create dalla pluripremiata stilista svedese Carin Wester: MARADONA, un marchio di abbigliamento premium che farà il proprio debutto nell’aprile 2026, e DIARMA, una casa di moda di fascia alta che sarà presentata nel giugno 2026. Il progetto rappresenta la prima volta in cui Dalma, Gianinna, Diego Jr.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La famiglia Maradona e Ash Pournouri lanciano due case di moda in vista della Coppa del Mondo 2026 Notizie correlate I convocati per la Coppa del Mondo 2026 della Macedonia del Nord: l’ultima selezione di Goce Sedloski in vista degli spareggi di qualificazione alla Coppa del MondoFa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Macedonia del Nord cercherà di qualificarsi per la sua prima Coppa del Mondo attraverso gli spareggi... I convocati per la Coppa del Mondo iracheno 2026: l’ultima selezione di Graham Arnold in vista degli spareggi interconfederali di qualificazione alla Coppa del MondoFa notizia quanto riportato poco fa sul web: La squadra della Coppa del Mondo di Iraq 2026 arriverà in Nord America in estate con la storia a portata...