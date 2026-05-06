Ai primi del ‘900 era scampata all’incendio scoppiato dentro la chiesa di San Rocco, a Capezzano Monte, e finì in soffitta anche perché le sue dimensioni, quasi a grandezza naturale, erano poco gestibili. Ora, dopo oltre un secolo, per la "Madonna Addolorata" (nella foto), opera in legno risalente ai primi dell’800 e da poco restaurata grazie all’intervento volontario di restauratori e sarte, inizia una seconda vita: la famiglia Lanè, che l’aveva custodita in casa fin dall’incendio, l’ha donata alla Misericordia di Capezzano. La cerimonia si terrà sabato 9, alle 21, nella piazza della sede della confraternita. "L’iniziativa si inserisce nella ’Festa della mamma’ – scrive il magistrato della Misericordia – in un ideale abbraccio tra la maternità vissuta sulla terra e quella custodita nella memoria e nella fede.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La famiglia Lanè dona la "Madonna Addolorata" alla Misericordia

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