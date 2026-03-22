Accadde oggi | 22 marzo a Castelpetroso appare la Madonna Addolorata

Il 22 marzo a Castelpetroso si verificò un’apparizione della Madonna Addolorata, che si mostrò in una visione celeste insieme all’Adorato Figlio, Cristo. La scena fu avvistata da numerosi testimoni che riferirono di aver assistito all’evento e di averlo descritto come un momento di grande emozione e stupore. L’episodio rimane tra quelli che hanno segnato la storia locale delle apparizioni mariane.

Fabiana Cicchino, chiamata Bibiana, di trentacinque anni, e Serafina Valentino, trentaquattrenne, erano entrambe di Guasto, frazione di Castelpetroso. Il 22 marzo 1888, il giovedì che precedeva la Domenica delle Palme, si recarono in località “Cesa tra Santi” per coltivare un appezzamento di terreno, insieme a due pecorelle. Nel pomeriggio, Fabiana si accorse che una delle pecorelle si era smarrita. Sin da subito si mise alla ricerca dell’animale, ritrovandola in un anfratto da cui proveniva una luce. Fabiana, incuriosita per quanto timorosa, si avvicinò e subito si ritrovò immersa in una visione celeste, miracolosa: la Vergine Santissima con l’Adorato Figlio, Cristo Morto, coperto di piaghe, disteso ai suoi piedi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 22 marzo, a Castelpetroso appare la Madonna Addolorata Articoli correlati Accadde oggi: 11 febbraio, la Madonna di Lourdes e BernadetteEra un giovedì grasso, quella mattina dell’11 febbraio 1858, e a Lourdes faceva molto freddo. 19 febbraio, Madonna Addolorata di Campiveri: l’immagine trasuda inspiegabilmenteOggi ricorre l’anniversario di un fatto miracoloso legato a un’immagine della della Madonna Addolorata di Campiveri dalla quale secoli fa uscì...