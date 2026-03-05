Tadej Pogacar ha annunciato un programma di corse molto articolato, con l’obiettivo di vincere tutte le Classiche, mentre Pellizzari si aspetta possa essere una delle sorprese dell’anno. Tra le gare citate ci sono la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix, e si fa riferimento anche alla partecipazione di Jonas Vingegaard al prossimo Giro d’Italia.

Dalla Milano-Sanremo alla Parigi-Roubaix. Dalla voglia di record di Tadej Pogacar alla presenza di Jonas Vingegaard al prossimo Giro d’Italia. E poi ancora il Tour de France e il Mondiale in Canada. Prima di tutti questi appuntamenti ci sono però le Strade Bianche, in programma sugli sterrati senesi sabato 7 marzo. E proprio di quello che ci aspetta in questa stagione di ciclismo abbiamo parlando con Riccardo Magrini, ex ciclista e voce di Eurosport. Riccardo Magrini, la stagione è già cominciata, ma dalla Strade Bianche si comincerà a fare sul serio. Che 2026 sarà?Il ciclismo italiano mi sembra che sia migliorato. Abbiamo avuto diversi segnali: Tiberi si è comportato bene all’UAE Tour, Milan è migliorato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Magrini: "Pogacar vuole vincere tutte le Classiche, ha fatto un programma particolare. Pellizzari sarà la sorpresa dell'anno"

