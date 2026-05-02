Giulio Pellizzari | Vingegaard non sbaglia facilmente Cercherò di restargli vicino nelle fasi decisive

Giulio Pellizzari si prepara a essere protagonista al prossimo Giro d’Italia 2026, che avrà il suo via in Bulgaria e comprenderà quattro tappe estere, una delle quali in Svizzera. In un’intervista, Pellizzari ha dichiarato di voler rimanere vicino a Vingegaard durante le fasi decisive della corsa, sottolineando che l’avversario non commette spesso errori. La gara si svolgerà su un percorso che attraverserà diversi paesi europei, con molte sfide da affrontare.

Giulio Pellizzari sarà il faro del movimento tricolore al prossimo Giro d’Italia 2026 che partirà dalla Bulgaria e vedrà svolgersi ben quattro tappe completamente all’estero (una sarà in Svizzera). L’ultimo podio azzurro risale al 2021, quando Damiano Caruso raggiunse l’apice della carriera, concludendo in seconda posizione alle spalle del colombiano Egan Bernal. Il 22enne marchigiano si è meritato i gradi di capitano del team Red Bull – Bora – hansgrohe a suon di risultati, nonostante tanta gavetta nella prima stagione. Ricordiamo infatti che al Giro d’Italia 2025 giunse sesto, ma dopo aver lavorato da gregario per Primoz Roglic per le prime due settimane.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giulio Pellizzari: “Vingegaard non sbaglia facilmente. Cercherò di restargli vicino nelle fasi decisive” Notizie correlate Medei: "Nelle fasi decisive è fondamentale mantenere la concentrazioneLa seconda semifinale della Del Monte SuperCoppa ha visto la Rana Verona imporsi 3-1 sulla Lube Civitanova con una prestazione che mette in chiaro... LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa sta per entrare nelle fasi decisiveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 I fuggitivi affrontano il primo passaggio sulla salita di Götzens (4km al 6,9%). Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pellizzari vede il Giro: Tifavo per Nibali, ora tocca a me. Quando sei leader non puoi nasconderti; Giulio Pellizzari verso il Giro d'Italia 2026: Vingegaard distante? Spero di no. Sono cresciuto guardando Nibali; Giro d’Italia 2026, Giulio Pellizzari non si nasconde: Voglio capire dove posso arrivare; Giro d’Italia 2026: Giulio Pellizzari tra obiettivo podio ed esame da capitano. Giulio Pellizzari: Vingegaard non sbaglia facilmente. Cercherò di restargli vicino nelle fasi decisiveGiulio Pellizzari sarà il faro del movimento tricolore al prossimo Giro d'Italia 2026 che partirà dalla Bulgaria e vedrà svolgersi ben quattro tappe ... oasport.it Giro D'italia: tutteIl marchigiano a 10 giorni dalla Corsa Rosa: Che gioie con Vincenzo. Vingegaard è distante? Spero di no. La strada dirà la verità, punto in alto, non parto per fare esperienza ... gazzetta.it 'Pellizzari da podio al Giro' Vincenzo Nibali ha indicato Giulio Pellizzari come uno dei principali protagonisti del prossimo Giro d’Italia, accendendo l’entusiasmo tra gli appassionati di ciclismo italiani. Dopo una progressione costante nel corso delle ultime stag - facebook.com facebook Giulio Pellizzari rompe via in Giglio d’Oro 2026: guida la classifica dopo il Tour of the Alps, con due tappe vinte e il primo posto finale a quota 230 punti. Inseguono Milan e Tiberi, ma il margine resta fin qui storico. Scopri di più e la classifica co… x.com