Sara Rattaro presenta Il vestito di mia madre alle Librerie Coop del Centro commerciale Gotico

Venerdì 10 aprile alle ore 18, presso le Librerie Coop del Centro Commerciale Gotico di Piacenza, si terrà l'incontro con la scrittrice Sara Rattaro per presentare il suo nuovo romanzo, “Il vestito di mia madre”, pubblicato da Piemme. L’evento prevede un confronto tra l’autrice e i lettori, offrendo l’opportunità di scoprire i temi e le ispirazioni dietro l’ultima pubblicazione.

Un appuntamento che intreccia narrativa e memoria storica. Venerdì 10 aprile alle ore 18 alle Librerie Coop del Centro Commerciale Gotico di Piacenza, la scrittrice Sara Rattaro incontrerà il pubblico per presentare il suo nuovo romanzo, Il vestito di mia madre, pubblicato da Piemme. Il libro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Il vestito di mia madre, Sara Rattaro presenta il libro dedicato a Teresa MatteiUn appuntamento che intreccia narrativa e memoria storica. Venerdì 10 aprile alle ore 18, presso le Librerie Coop del Centro Commerciale Gotico di ... piacenzasera.it

E’ sempre una grande emozione presentare un libro della mia amica Sara Rattaro ma questa volta sarà ancora più un momento emozionante e unico. Teresa Mattei una Donna speciale indimenticabile che ha segnato la storia di tutte noi Oggi più che mai Re - facebook.com facebook