La F1 rimane su Sky | rinnovo pluriennale fino al 2032!

Sky Sport e la Formula Uno hanno annunciato un rinnovo pluriennale della loro collaborazione, che durerà fino al 2032. La nuova intesa assicura che tutte le gare di Formula 1 continueranno a essere trasmesse in esclusiva sulla piattaforma Sky Italia. La comunicazione è arrivata nella giornata odierna, confermando il proseguimento di un accordo di lunga durata tra le due parti.

La Formula Uno rimarrà su Sky Italia ancora a lungo. Nella giornata odierna, infatti, Sky Sport e Formula Uno hanno annunciato una importante estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori l’accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. Il comunicato prosegue: “In Italia, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di F1, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8: una vetrina strategica che contribuisce ad ampliare il pubblico e a rafforzare la visibilità della Formula 1.🔗 Leggi su Oasport.it

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