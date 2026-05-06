La Formula 1 continuerà ad essere trasmessa in esclusiva sui canali Sky fino al 2032. L’accordo, firmato recentemente, copre anche Regno Unito e Irlanda e prevede la trasmissione in diretta di tutte le gare del campionato. La conferma del rinnovo arriva dopo mesi di trattative tra la piattaforma televisiva e gli organizzatori del torneo. La programmazione proseguirà senza interruzioni almeno per i prossimi nove anni.

Sky e Formula 1 hanno annunciato l'estensione pluriennale della loro partnership in Italia, Regno Unito e Irlanda. Per il mercato italiano, Sky manterrà i diritti esclusivi fino al 2032: su Sky Sport e in streaming su NOW continueranno a essere trasmesse tutte le sessioni di prove libere, qualifiche, Sprint Race e GP, con alcuni GP in diretta anche in chiaro su TV8. L'accordo include inoltre la copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy. "Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall'inizio della nostra collaborazione" ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e CEO di Formula 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La F1 continua in tv su Sky: è ufficiale il rinnovo fino al 2032

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Se in Italia il rinnovo dei diritti TV della F1 resteranno a Sky sino al 2032 (F2, F3, F1 Academy e Porsche Supercup incluse), in Inghilterra e Irlanda il rinnovo sarà sino al 2034. #MemasGP #F1 #Sky - facebook.com facebook

Tutte le puntate della serie su Sky e Now. E durante un viaggio in tram siamo tornati ai tempi di Baggio, Signori, Savicevic e tante altre stelle @ChiaraZucchelli #corrieredellosport #beverlyhills90210 #seriea x.com