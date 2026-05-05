La premier ha denunciato la circolazione di immagini false che la ritraggono, create tramite intelligenza artificiale. Ha sottolineato che queste immagini possono rappresentare un rischio per chiunque e ha invitato a verificare le fonti prima di condividere contenuti online. La diffusione di queste immagini ha attirato l’attenzione sulle potenzialità e i pericoli delle tecnologie digitali e sulla necessità di un’attenzione maggiore in rete.

La premier Giorgia Meloni segnala la diffusione di immagini generate con l’intelligenza artificiale e lancia un allarme: “Possono colpire chiunque, serve verificare prima di condividere”.. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene pubblicamente sulla circolazione, negli ultimi giorni, di alcune immagini false che la ritraggono, generate con l’intelligenza artificiale e diffuse online come se fossero autentiche. “In questi giorni stanno girando diverse mie foto false”, afferma la premier, sottolineando come tali contenuti vengano utilizzati “da qualche solerte oppositore” per attaccare e diffondere informazioni non veritiere. Con una punta di ironia, Meloni osserva anche che, in alcuni casi, chi ha realizzato le immagini “mi ha migliorata parecchio”, ma ribadisce la gravità del fenomeno.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Meloni denuncia i deepfake: “Foto false su di me, rischio per tutti”

Dal Medio Oriente all'Italia. Meloni denuncia i deepfake: “Foto false su di me, rischio per tutti”

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