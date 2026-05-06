La demolizione dell' ex cementificio si concluderà entro l' anno il progetto Porta d’Abruzzo pronto per il 2030

La demolizione dell’ex cementificio di via Raiale è in corso e dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno. Parallelamente, si lavora al progetto “Porta d’Abruzzo”, che si prevede essere completato entro il 2030. La rimozione dell’edificio è parte di un intervento più ampio di riqualificazione dell’area, con i lavori che proseguono secondo i piani stabiliti.

Procede la demolizione dell’ex cementificio di via Raiale, con l’obiettivo di completare l’abbattimento entro la fine dell’anno. È quanto emerso in commissione Territorio, dove è stato fatto il punto sul cronoprogramma dell’intervento che porterà alla realizzazione del progetto di rigenerazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Ristorante panoramico, teatro, discoteca, piscina, spa: l'ex cementificio diventerà la "Porta d'Abruzzo" [VIDEO-FOTO]Da “mostro industriale” a nuova porta d’ingresso turistica e produttiva della città. La commissione Sviluppo e Gestione del Territorio nel cantiere per la demolizione dell'ex cementificio [FOTO]Nella mattinata di giovedì 30 aprile si è svolto il sopralluogo della commissione Sviluppo e Gestione del Territorio che era stato richiesto dopo la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Pieve Tesino iniziati i lavori per demolire l’ex albergo Miramonti. Al suo posto un parcheggio; Tesino, al via la demolizione dell’ex hotel Miramonti: al suo posto un parcheggio da 42 posti auto; Via libera alla demolizione dell'ex teatro in abbandono a Borgo Nuovo; Partita la demolizione della ex Carive in centro, al suo posto sorgerà un condominio. Riconversione industriale a Porto Torres: dopo 40 anni la demolizione dell'ex CementirEntra nel vivo il processo di dismissione di vecchie fabbriche, tracce di degrado ambientale lasciate in eredità dall’ex Petrolchimico di Porto Torres, come programmato dal Consorzio industriale ... unionesarda.it Ex Reggiani verso il recupero: via alla demolizione della parte sud del complessoPrenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori di demolizione della parte sud dell’area ex Reggiani di via Legrenzi, di proprietà della società riconducibile a Francesco Manzi, interesseranno i capann ... bergamo.corriere.it Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata da un mezzo dell’Aprica. Era stata riaperta in serata dopo il montaggio di un ponteggio che stamattina è stato divelto. x.com Martedì 5 maggio la storica porta d’accesso a Città Alta era stata urtata da un mezzo dell’Aprica. Era stata riaperta in serata dopo il montaggio di un ponteggio che stamattina è stato divelto. - facebook.com facebook