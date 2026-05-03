La commissione Sviluppo e Gestione del Territorio nel cantiere per la demolizione dell' ex cementificio FOTO

Da ilpescara.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di giovedì 30 aprile, una commissione dedicata allo sviluppo e alla gestione del territorio ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per la demolizione di un ex cementificio situato in via Raiale a Pescara. L’intervento è stato richiesto in seguito alla dispersione di polvere di cemento verificatasi il 21 aprile. La visita ha coinvolto i luoghi interessati dall’attività di demolizione e si è concentrata su eventuali criticità legate alla sicurezza e alla tutela ambientale.

Nella mattinata di giovedì 30 aprile si è svolto il sopralluogo della commissione Sviluppo e Gestione del Territorio che era stato richiesto dopo la dispersione della polvere di cemento del 21, nel cantiere per la demolizione dell'ex cementificio in via Raiale a Pescara. Come spiega Piero.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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