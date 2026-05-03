La commissione Sviluppo e Gestione del Territorio nel cantiere per la demolizione dell' ex cementificio FOTO
Nella mattinata di giovedì 30 aprile, una commissione dedicata allo sviluppo e alla gestione del territorio ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per la demolizione di un ex cementificio situato in via Raiale a Pescara. L’intervento è stato richiesto in seguito alla dispersione di polvere di cemento verificatasi il 21 aprile. La visita ha coinvolto i luoghi interessati dall’attività di demolizione e si è concentrata su eventuali criticità legate alla sicurezza e alla tutela ambientale.
Nella mattinata di giovedì 30 aprile si è svolto il sopralluogo della commissione Sviluppo e Gestione del Territorio che era stato richiesto dopo la dispersione della polvere di cemento del 21, nel cantiere per la demolizione dell'ex cementificio in via Raiale a Pescara. Come spiega Piero.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Polverone inonda aziende e case vicine al cementificio durante i lavori di demolizione [FOTO-VIDEO]La zona dell'ex cementificio, in via Raiale a Pescara, nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, è stata improvvisamente avvolta da un polverone...
Leggi anche: Terni, inaugurata la mostra collettiva ‘Giallo’: “Confronto, dialogo e condivisione strumenti per lo sviluppo del territorio” FOTO
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: La commissione Sviluppo e Gestione del Territorio nel cantiere per la demolizione dell'ex cementificio [FOTO]; Misure obbligatorie di gestione del territorio per il contrasto alla Xylella fastidiosa, prevenzione incendi e tutela del decoro e dell’igiene pubblica; La Commissione europea approva l’aggiornamento del Programma FESR delle Marche, Bugaro:; Proposta tutela paesaggio Nervi, assessora Coppola: Accolte diverse osservazioni del territorio.
Ruolo dei comuni nella gestione delle concessioni demanialiI comuni non possono essere semplici osservatori: Anci lavora per un bando tipo condiviso e per un equilibrio tra sviluppo balneare e tutela del territorio ... notizie.it
Pianificazione territoriale a San Marino, prosegue l’esame del PdL: scontro sulla gestione dei piani e dei crediti ediliziSAN MARINO - Prosegue con toni accesi il dibattito in Commissione Territorio sul progetto di legge Disposizioni sulla Pianificazione Territoriale ... libertas.sm
Misure obbligatorie di gestione del territorio per il contrasto alla Xylella fastidiosa #andria - facebook.com facebook
PUBBLICATO LIBRO “MACROREGIONE SUD E GESTIONE DEL TERRITORIO” DI PASQUALE TUCCIARIELLO x.com