La commissione Sviluppo e Gestione del Territorio nel cantiere per la demolizione dell' ex cementificio FOTO

Nella mattinata di giovedì 30 aprile, una commissione dedicata allo sviluppo e alla gestione del territorio ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per la demolizione di un ex cementificio situato in via Raiale a Pescara. L’intervento è stato richiesto in seguito alla dispersione di polvere di cemento verificatasi il 21 aprile. La visita ha coinvolto i luoghi interessati dall’attività di demolizione e si è concentrata su eventuali criticità legate alla sicurezza e alla tutela ambientale.