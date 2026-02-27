Ristorante panoramico teatro discoteca piscina spa | l' ex cementificio diventerà la Porta d' Abruzzo VIDEO-FOTO

L’ex cementificio di via Raiale, acquistato nel 2017 dalla Calbit Srl, sta subendo la demolizione e si trasforma in un complesso che includerà un ristorante panoramico, un teatro, una discoteca, una piscina e una spa. Il progetto, chiamato “Porta d’Abruzzo”, prevede la riqualificazione dell’area e la creazione di uno spazio dedicato a funzioni turistiche e produttive. La trasformazione mira a cambiare il volto di quella zona della città.

Da "mostro industriale" a nuova porta d'ingresso turistica e produttiva della città. Con la demolizione ormai avviata dell'ex cementificio di via Raiale, acquistato all'asta nel 2017 dalla Calbit Srl, prende forma il progetto di rigenerazione urbana denominato "Porta d'Abruzzo".