Si schianta con il parapendio sulle rocce a Tenerife non ce l’ha fatta la 28enne italiana Il volo era un regalo del ragazzo

Una donna italiana di 28 anni è deceduta dopo un incidente con il parapendio sulle rocce di Tenerife. La vittima, trasferita sull'isola da un anno, era stata ferita gravemente venerdì scorso. Il volo, un regalo del suo ragazzo, si è concluso con un tragico schianto. I soccorsi sono intervenuti senza riuscire a salvarla.

Non ce l'ha fatta Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a Tenerife, dove si era trasferita da un anno. La ventottenne, originaria di Castelnuovo Bozzente, in provincia di Como, è morta dopo due giorni di agonia. La giovane, dopo lo schianto, è stata ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Nuestra Señora de la Candelari a. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica. L'allarme è scattato subito dopo l'impatto, con il Centro di coordinamento delle emergenze e della sicurezza del Governo delle Isole Canarie che ha attivato i soccorsi.