La crociera con hantavirus a bordo sbarcherà a Tenerife sabato Sulla nave il ceppo individuato è quello che si trasmette tra esseri umani

Una nave crociera con un focolaio di hantavirus a bordo si avvicina a Tenerife, dove arriverà sabato nel porto di Granadilla de Abona. Il ceppo di virus identificato è quello che si trasmette tra persone. La nave, chiamata MV Hondius, è attualmente in navigazione con le autorità sanitarie che monitorano la situazione. Nessun dettaglio sui passeggeri o sull’entità esatta del contagio è stato reso pubblico.

La nave crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato all’isola di Tenerife nel porto di Granadilla de Abona. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi Paesi d’origine, mentre i 14 spagnoli che viaggiano sulla nave saranno sottoposti a controlli alle Canarie e trasferiti in aereo a Madrid, dove resteranno in quarantena. Lo ha annunciato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, nella conferenza stampa successiva alla riunione interministeriale alla Moncloa. «Saremo particolarmente attenti alla sicurezza, proteggeremo le persone che arrivano, ma adotteremo anche le misure necessarie di salute pubblica, in modo che, se ci saranno persone sintomatiche, non trasmettano alla popolazione e i passeggeri spagnoli resteranno in quarantena all’ospedale militare Gomez Ullà di Madrid», ha detto la ministra.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Il ceppo di hantavirus sulla nave da crociera «è quello che si trasmette tra esseri umani»Il ceppo di hantavirus rilevato in uno dei passeggeri della nave da crociera MV Hondius evacuata in Sudafrica è quello andino, trasmissibile tra...

Hantavirus, c’è la conferma: sulla nave da crociera il ceppo che si trasmette da uomo a uomo(Adnkronos) – L'hantavirus che ha colpito alcuni pazienti della MV Hondius può essere trasmesso da uomo a uomo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomo, ma rischio basso; Hantavirus, ennesima emergenza sanitaria - e l'Italia si defila da Oms; Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, Oms conferma due casi di hantavirus; Epidemia di hantavirus su nave da crociera a Capo Verde: 3 morti e 4 malati, possibile sbarco alle Canarie.

Nave crociera con focolaio di hantavirus, Madrid: sbarca sabato a Tenerife. Un contagiato ricoverato in SvizzeraSulla nave con casi sospetti da hantavirus a largo di Capo Verde l'Oms lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la ... ilmattino.it

Virus politico. La crociera con gli infetti fa litigare Madrid e Canarie: alla fine decide l'OmsLa nave sbarcherà sabato a Tenerife, malgrado la contrarietà del governo locale. L'ipotesi principale è che una coppia abbia contratto l'hantavirus durante ... huffingtonpost.it

Radio1 Rai. . Il Focolaio di #Hantavirus La nave da crociera attraccherà sabato a Tenerife, in Spagna. Lo ha comunicato la ministra della Sanità, Monica Garcia. I passeggeri stranieri verranno evacuati nei rispettivi paesi di origine, mentre i 14 spagnoli verra - facebook.com facebook