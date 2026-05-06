La Corte dei conti boccia la nomina di Mattei capo di gabinetto di Schillaci

Il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha respinto la candidatura di Marco Mattei, attualmente capo di gabinetto di un ministro, per la posizione di consigliere della Corte stessa. La decisione si basa su una valutazione formale e ufficiale, senza ulteriori dettagli pubblici sulle motivazioni. La nomina era stata proposta in precedenza, ma non ha superato il giudizio della Commissione competente.

Il consiglio di presidenza della Corte dei conti ha bocciato la nomina di Marco Mattei, capo di gabinetto del ministro Orazio Schillaci, a consigliere della stessa Corte. A chiedere il parere era stata l’ Associazione magistrati della Corte dei conti, che aveva domandato formalmente al Consiglio di presidenza di valutare rigorosamente i requisiti professionali che la legge richiede per poter essere nominati consiglieri. Secondo l’Associazione, Mattei aveva un profilo carente sul fronte della preparazione giuridica in quanto è un «professionista con formazione specialistica in ambito medico, e non un giurista o un avvocato» (ndr è un ginecologo).🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Corte dei conti boccia la nomina di Mattei, capo di gabinetto di Schillaci Notizie correlate Mura nuovo capo di Gabinetto di Via Arenula: la nomina designata da NordioIlMinistero della Giustiziasi appresta a unrinnovo al verticedella propria struttura amministrativa. La Corte dei Conti boccia la riforma: in contrasto con i principi costituzionali di autonomia e indipendenzaNon c’è riforma delle destre che tocchi la magistratura che non venga bocciata dalla stessa magistratura. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La riforma della Corte dei conti e un potere che non vuole incontrare limiti o ostacoli; Corte dei Conti ricorre alla Consulta sulla riforma del danno erariale; La Corte dei conti ricorre alla Consulta contro la riforma Foti sul danno erariale: Irragionevole; Corte conti, finisce alla Consulta anche il doppio tetto alle condanne erariali. Perché la Corte dei Conti boccia la nomina di Marco MatteiIl niet della Corte dei Conti alla nomina di Marco Mattei, capo di gabinetto di Schillaci, come consigliere della magistratura contabile ... policymakermag.it La Corte dei Conti boccia la nomina a giudice contabile del ginecologo braccio destro di SchillaciIl Consiglio di presidenza della giustizia contabile ha dato parere negativo alla proposta di nomina governativa a giudice contabile di Marco Mattei, dottore e capo di gabinetto del ministro della Sal ... editorialedomani.it Santa Giulia riapre dopo l’Olimpiade. Ma la Corte dei Conti ha dubbi sugli extracosti. - facebook.com facebook La Corte dei Conti boccia la nomina a giudice contabile del ginecologo braccio destro di Schillaci x.com