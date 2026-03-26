Il governo ha annunciato la nomina di un nuovo capo di Gabinetto presso il Ministero della Giustizia. La scelta ricade sull'ex procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, con la firma del decreto prevista nei prossimi giorni. La decisione è stata comunicata dal ministro della Giustizia, che ha designato questa figura per ricoprire il ruolo di vertice all’interno di Via Arenula.

IlMinistero della Giustiziasi appresta a unrinnovo al verticedella propria struttura amministrativa. Stando a quanto riportano fonti istituzionali,Antonello Muraè stato designato dalministro della GiustiziaCarlo Nordiocome nuovocapo di Gabinetto di Via Arenula. Come comunicato dal ministero, lanominaverràufficializzata a breve.Magistratoedex Procuratore Generale presso laCorte d’Appellodi Roma, Mura lascia la guida dell’Ufficio Legislativo del ministero per assumere questonuovo incarico. Il suo nome era già emerso nei giorni scorsi tra i possibili candidati persostituire Giusi Bartolozzi, che aveva rassegnato le dimissioni martedì scorso. Nato nel1954a Sassari,Antonio(meglio conosciuto comeAntonello)Muraè unafigura di spicco della magistratura italianacon unacarriera pluridecennale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mura nuovo capo di Gabinetto di Via Arenula: la nomina designata da Nordio

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