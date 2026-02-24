La Corte dei Conti boccia la riforma | in contrasto con i principi costituzionali di autonomia e indipendenza

La riforma delle destre viene respinta dalla magistratura perché contrasta con i principi di autonomia e indipendenza. La decisione nasce dal timore che le modifiche possano indebolire il ruolo dei giudici e compromettere la separazione dei poteri. La magistratura ha espresso chiaramente le sue preoccupazioni, sottolineando come le nuove misure possano influire sull’imparzialità delle decisioni. La discussione si concentra ora sui possibili effetti di questa bocciatura.

Non c'è riforma delle destre che tocchi la magistratura che non venga bocciata dalla stessa magistratura. Così è per la riforma della Corte dei Conti. All'inaugurazione dell'anno giudiziario della magistratura contabile, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il procuratore generale Pio Silvestri e il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, dedicano diversi passaggi critici a tale riforma. Questa Magistratura "non potrà mai venir meno al ruolo assegnatole dalla Costituzione di garante indipendente della finanza pubblica contro ogni forma di cattiva gestione, di spreco o di danno all'erario e quindi alla collettività", afferma Carlino.