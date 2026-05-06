Una residente della città del Bitto ha condiviso sui social un episodio che ha vissuto di recente, descrivendo come sia stata seguita e attesa da un gruppo di sei persone. La donna, identificata con il suo nome, ha deciso di rendere pubblica la sua testimonianza per evidenziare la richiesta di maggiore sicurezza nella zona. La sua segnalazione si aggiunge a un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini, che chiedono interventi concreti per garantire la propria incolumità.

Si chiama Giulia Fossati, non si nasconde dietro un nickname, ma ha voluto affidare anche ai social la propria recente, inquietante esperienza. Sia per condividerla, che per portare una testimonianza in prima persona di che cosa stia diventando Morbegno, la cittadina dove la sera del primo maggio scorso l’imprenditore Aldo Verga e la moglie sono stati sequestrati e rapinati all’interno della propria villetta poco distante dalla stazione. Mai accaduto nulla di simile in precedenza. Ma se questo episodio - le indagini sono in corso – come ha commentato lo stesso sindaco Patrizio Del Nero (foto) è auspicabile rimanga una pessima eccezione, la...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La città del Bitto chiede più sicurezza: "Io seguita e attesa da sei maranza"

Il governo combatte i maranza

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