Cassiera di un supermercato aggredita da una cliente la Uiltucs chiede più sicurezza

La cassiera di un supermercato è stata aggredita da una cliente, motivo per cui la Uiltucs Sicilia di Catania chiede maggiori misure di sicurezza. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 16 febbraio, intorno alle 19, all’interno del punto vendita Ard Discount di San Giovanni la Punta. La cliente ha iniziato a inveire e ha tentato di aggredire la dipendente, scatenando il panico tra i clienti presenti. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, sollevando ancora una volta il problema della tutela del personale.

I fatti fanno riferimento ad un presunto furto di merce, che stava per essere consumato all'interno di un supermercato di San Giovanni La Punta La Uiltucs Sicilia sede di Catania esprime forte preoccupazione per un'episodio violento che si è verificato nel pomeriggio del 16 febbraio scorso, intorno alle ore 19, presso il punto vendita Ard Discount di San Giovanni la Punta. Secondo quanto ricostruito dal sindacato, una cassiera in servizio, insospettita dal comportamento di una cliente che si stava dirigendo verso l’uscita con una busta contenente merce che non sarebbe stata non regolarmente pagata, ha deciso di fermarla chiedendo l’esibizione dello scontrino fiscale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Si finge cliente di un supermercato e ruba la borsa alla cassiera: denunciato il ladro

Leggi anche: Paura al supermercato: tentato furto, cassiera aggredita e presa per il collo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.