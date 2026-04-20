GF Vip Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo | Io sono un cesso? Lui la consola | Sei bellissima ma ti sei lasciata andare devi amarti di più

Da ilsipontino.net 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello VIP, Francesca Manzini si è mostrata molto emozionata, piangendo e chiedendo a Raimondo se fosse brutta. Raimondo le ha risposto che è molto bella, ma le ha detto anche che si è lasciata andare e che dovrebbe amarsi di più. Lo scambio ha suscitato un momento di forte commozione tra i coinquilini.

Momento di grande emozione nella Casa del Grande Fratello VIP, dove Francesca Manzini si è lasciata andare a uno sfogo intenso. Tra le lacrime, la showgirl ha pronunciato una domanda tanto diretta quanto dolorosa: “Io sono un cesso?”, lasciando emergere insicurezze profonde legate alla propria immagine e autostima. Le parole che fanno riflettereAccanto a lei, Raimondo Todaro ha cercato di sostenerla con sincerità, offrendole un punto di vista diverso: “Tu di base sei bellissima, ma ti sei lasciata andare. Devi sentirti bella e andarti bene per te stessa, non per avere l’approvazione degli altri.” Un messaggio che va oltre l’estetica e invita a riscoprire il proprio valore.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - GF Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: “Io sono un cesso?” Lui la consola: “Sei bellissima ma ti sei lasciata andare, devi amarti di più.”

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