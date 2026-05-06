La Cina vista dagli europei attraverso i personaggi femminili

Un'analisi della percezione europea della Cina attraverso il ruolo delle figure femminili emerge da uno studio condotto da Serena Vinci, assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. La ricerca si concentra sulla prosa letteraria, con un’attenzione particolare alle rappresentazioni di genere e alle prospettive culturali, offrendo uno sguardo sulle immagini e sui temi legati alla Cina nelle opere letterarie europee.

Serena Vinci è assegnista di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia. I suoi interessi di ricerca vertono sulla prosa letteraria in una prospettiva transculturale e di genere. È autrice del saggio “Ragazze selvagge. Funzione narrativa ed evolutiva della selvatichezza” (2024) e, di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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