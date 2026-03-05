Donna e cinema - Corti d' autore a Petralia Soprana | le storie femminili attraverso il linguaggio cinematografico

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) L'appuntamento è fissato per domenica 8 marzo 2026, alle ore 18, nell'ex scuola di corso Italia a Raffo, Petralia Soprana. La manifestazione nasce con l'obiettivo di riflettere sul ruolo della donna nella società contemporanea e di dare voce alle molteplici sfaccettature dell'universo femminile attraverso la proiezione di cortometraggi d'autore proposti da DOC (Rassegna Itinerante del cinema d’autore e documentari) di Beppe Manno. Un'occasione per celebrare i talenti, le conquiste e le storie di donne che hanno segnato il percorso verso l'uguaglianza di genere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Carnevale delle Madonie: gran finale a Pianello di Petralia SopranaSi avvia alla conclusione il Carnevale delle Madonie che sabato 28 febbraio celebrerà il suo gran finale con “A Carnilivarata” nella frazione...

Iti Petralia Soprana: dal 2026/27 nuovo indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”L’Iti di Petralia Soprana arricchisce la propria offerta formativa con il nuovo indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, attivo dal prossimo anno...