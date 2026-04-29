Squash l’Italia vince contro la Slovenia all’esordio negli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione
All'inizio degli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione di squash, che si svolgono ad Amsterdam, l’Italia ha battuto la Slovenia con un risultato di 3-0 nella Pool B. Nell’altro incontro della giornata, l’Irlanda ha sconfitto la Svezia con il punteggio di 2-1. La competizione vede in campo diverse nazioni in questa fase iniziale del torneo.
Gli Europei femminili a squadre di Seconda Divisione 2026 di squash, iniziati ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, si aprono con il successo dell’Italia, che nella Pool B liquida la Slovenia per 3-0, mentre nell’altro incontro l’Irlanda piega la Svezia per 2-1. La sfida tra le numero 1 Cristina Tartarone regola Pika Rupar per 3-0 (11-3 11-4 11-5) in 21 minuti, mentre nel match tra le numero 2 Monica Menegozzi liquida Sara Kavti?nik per 3-0 (11-3 11-5 11-2) in 17 minuti, infine nell’incontro tra le numero 3 Beatrice Filippi supera Manca Demšar per 3-0 (11-4 11-4 11-1) in 13 minuti. In classifica Italia ed Irlanda guidano con 2 punti, mentre Svezia e Slovenia restano ferme a quota 0.🔗 Leggi su Oasport.it
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