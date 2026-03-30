Warhorse Studios punta sull’intelligenza artificiale licenziando alcuni dipendenti

Warhorse Studios ha licenziato alcuni dipendenti e ha annunciato un investimento nell’intelligenza artificiale. La decisione riguarda anche Max Hejtmánek, coinvolto nella vicenda. La notizia ha suscitato molte discussioni nel settore dei videogiochi, diventando uno dei temi più commentati del 2026.

La situazione che coinvolge Warhorse Studios e Max Hejtmánek si è rapidamente trasformata in uno dei temi più discussi nel mondo dei videogiochi nel 2026. Il professionista, noto per il suo contributo come traduttore e direttore del doppiaggio inglese di Kingdom Come: Deliverance II, ha dichiarato di essere stato allontanato senza preavviso. Secondo quanto comunicato, la decisione sarebbe legata alla volontà dello studio di adottare sistemi basati su intelligenza artificiale per gestire le traduzioni future. Questa scelta segnala un cambiamento significativo nelle strategie produttive, con un’attenzione crescente verso l’automazione dei processi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Warhorse Studios punta sull’intelligenza artificiale licenziando alcuni dipendenti Articoli correlati Incidenti stradali, la giunta Salis punta sull'intelligenza artificialeLa giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, ha approvato l’adesione del Comune di Genova, in qualità di... Singapore punta sull’intelligenza artificiale: nella Finanziaria 2026 oltre un miliardo per l’innovazioneSingapore accelera sull’intelligenza artificiale e la colloca al centro della propria strategia di sviluppo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Warhorse Studios Warhorse Studios punta sull’IA licenziando dipendentiLa vicenda che coinvolge Max Hejtmánek e Warhorse Studios rappresenta uno dei casi più discussi nel settore dei videogiochi nel 2026. Il professionista, noto per il suo ruolo di traduttore e direttore ... techgaming.it Polemiche sull'IA nei videogiochi: Larian e Warhorse difendono l'uso in fase concettualeL'uso dell'intelligenza artificiale generativa nei videogiochi è tornato al centro del dibattito dopo le reazioni online alla conferma, da parte di Larian Studios, di impiegarla nelle primissime fasi ... tgcom24.mediaset.it