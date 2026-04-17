Ponte di Brivio | annullata la prevista chiusura notturna

Questa mattina, Anas ha comunicato che la chiusura notturna del Ponte di Brivio, pianificata in precedenza per lavori preparatori all’allestimento del cantiere, è stata annullata. La decisione è stata presa prima dell’orario stabilito e la chiusura non sarà più effettuata nelle ore notturne come previsto. La modifica riguarda esclusivamente il traffico sul ponte, senza altri interventi aggiuntivi comunicati.

Annullata la prevista chiusura notturna al Ponte di Brivio. Questa mattina Anas ha infatti reso noto che “la chiusura notturna al traffico del Ponte di Brivio, precedentemente programmata per consentire l’esecuzione di lavori propedeutici all'allestimento del cantiere, non verrà effettuata”.Le.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: A26, niente trasporto eccezionale: annullata la chiusura notturna Ponte di Brivio, "serve più informazione su cosa accadrà dopo la chiusura"La situazione non semplice che si verrà a creare con la chiusura del ponte di Brivio per interventi di manutenzione straordinaria ha indotto Gian... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponte di Brivio, stop e polemiche. Il sindaco senza informazioni: Disattesi tutti i buoni propositi; PONTE DI BRIVIO, FRAGOMELI (PD): SERVE PIÙ INFORMAZIONE PER CITTADINI E AMMINISTRATORI; Ponte di Brivio chiuso dal 4 maggio per 15 mesi: il territorio si prepara a contenere i disagi; AMBIENTALMENTE LECCO SUL PONTE VECCHIO: RIAPRIRE UN PONTE GIA’ APERTO?. Brivio, lettore: sul ponte troppi camion. I controlli?Sul ponte di Brivio un lettore ci ha inviato copia della lettera trasmessa agli organi competenti in relazione al passaggio ... merateonline.it Ponte di Brivio, le polizie locali preparano i «rimedi» per gestire il trafficoIl ponte chiude e si dovrà affrontare il flusso di veicoli in cerca di alternative: telecamere 24 ore su 24, convenzioni tra i vigili dei vari Comuni. ecodibergamo.it BRIVIO - Lavori ponte.Incontro in Prefettura con autotrasportatori e associazioni di categoria: chiusura per 15 mesi dal 4 maggio https://lecconotizie.com/societa/merate-societa/ponte-brivio-incontro-in-prefettura-con-autotrasportatori-chiusura-per-15-mesi/ facebook