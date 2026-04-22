Dopo settimane di tensioni e dichiarazioni contrastanti, le autorità statunitensi hanno rilasciato un ultimatum a Teheran, chiedendo una risposta rapida alle richieste di Washington. Nel frattempo, il governo iraniano ha risposto con segnali ambigui, alimentando un clima di incertezza. Le dichiarazioni pubbliche di funzionari statunitensi si sono alternate a segnali di apertura, senza tuttavia delineare una strategia chiara per risolvere la crisi.

Prima le minacce di bombardare a tappeto l’Iran in caso di fallimento dei negoziati, sostenendo che non avrebbe “mai concesso una proroga del cessate il fuoco”; poi il surreale passo indietro di Donald Trump che, preso atto che il vertice a Islamabad non si sarebbe neanche tenuto, ha deciso unilateralmente di prorogare la tregua in attesa di una risposta da Teheran. Basterebbe questo per capire quanto il tycoon sia in confusione, ma c’è dell’altro. Già perché l’attesa risposta di Mojtaba Khamenei, per ora, si è rivelata vana, e ciò ha messo ulteriormente in difficoltà il presidente degli Stati Uniti che, secondo quanto riporta Axios, si è visto costretto a concedere una nuova proroga del cessate il fuoco.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ultimatum a Teheran e continue giravolte. Trump non sa più come mettere fine al conflitto con l’Iran

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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