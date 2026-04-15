Trump vede vicina la pace in Iran | Accordo possibile entro aprile Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio Oriente

In un momento di tensioni crescenti, l’ex presidente statunitense sostiene che un accordo sulla questione iraniana potrebbe essere raggiunto entro aprile, nonostante i negoziati a Islamabad siano falliti. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno deciso di inviare altri diecimila soldati in Medio Oriente, una mossa che si inserisce nel quadro delle crescenti preoccupazioni regionali. Trump ha ribadito la sua convinzione che la crisi iraniana sia vicina a una conclusione.

Nonostante il fallimentare negoziato di Islamabad, Donald Trump continua ad affermare che “la guerra in Iran è quasi finita”. Secondo il tycoon, che in un’intervista a Sky News non esclude ulteriori negoziati già nel fine settimana, “un accordo con Iran entro la fine di aprile è possibile”, poiché “li abbiamo colpiti duramente”. Insomma, il leader della Casa Bianca, nonostante il pessimismo degli esperti di geopolitica, si mostra ancora ottimista. Eppure, mentre pubblicamente parla di una possibile fine del conflitto, definendolo un successo totale degli Stati Uniti, dietro le quinte continua a rafforzare il contingente militare in Medio Oriente, con mosse che sembrano raccontare tutt’altro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump vede vicina la pace in Iran: “Accordo possibile entro aprile”. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio Oriente Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi Notizie correlate Trump sta valutando se mandare altri 10mila soldati in Medio OrienteGli Stati Uniti saranno il “peggior incubo” dell’Iran se non accetteranno un piano di pace ha detto, il presidente americano Donald Trump. Guerra e pace Iran, Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente? Con: – Alberto Negri, giornalista – Gregory Alegi, Docente all’Università Luiss Guido Carli. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto; Trump: 'Qualcuno dica al Papa che l'Iran ha ucciso 42 mila innocenti'; L'accordo Usa-Iran su Hormuz uno sfregio al diritto e un'occasione per Trump di monetizzare la guerra; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua. Trump vede vicina la pace in Iran: Accordo possibile entro aprile. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio OrienteTrump vede vicina la pace in Iran: Accordo possibile entro aprile. Ma intanto invia altri 10mila soldati in Medio Oriente ... lanotiziagiornale.it Trump: 'Più che possibile un accordo con Iran entro aprile'. Teheran: 'Ok al dialogo ma no alla sottomissione''Inaccettabile che Teheran abbia la bomba nucleare. L'America è tornata'. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti (ANSA) ... ansa.it Situazione Medio Oriente, Cina: "La priorità è evitare la ripresa delle ostilità" Nel corso della conferenza stampa ordinaria del 15 aprile al Ministero degli Esteri cinese, un giornalista ha chiesto al portavoce Guo Jiakun di commentare le notizie secondo cui, ent - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE |'Colloqui tra Israele-Libano a Washington costruttivi'. Comunicato: 'Concordato di avviare negoziati diretti, data e luogo da stabilire'. #ANSA ow.ly/g5gL50YJ35L x.com