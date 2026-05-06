Secondo alcune opinioni, il presidente del Ruanda potrebbe essere considerato il vero vincitore della Champions League di quest’anno, indipendentemente dall’esito finale della competizione. Questa affermazione si basa su interpretazioni politiche e simboliche, lasciando intendere che l’attenzione si focalizzi più sui riconoscimenti simbolici che sui risultati sportivi effettivi. La discussione si concentra su come determinate figure politiche possano assumere un ruolo di rilievo anche in ambiti sportivi o internazionali.

Sarà ancora Paul Kagame, il presidente del Ruanda, il vero vincitore della Champions League di quest’anno. Kagame, 68 anni, da 32 alla guida del Ruanda, la Champions l’aveva già vinta lo scorso anno con il Paris Saint-Germain. QUINDI SE ANCORA non possiamo sapere chi solleverà la Coppa dalle grandi orecchie il 30 maggio a Budapest, in Ungheria, sappiamo con certezza che il vincitore avrà il marchio «Visit Rwanda» sulla maglia. Che il vincitore sarà Paul Kagame. Quel logo sarà ovunque: negli stadi, sui cartelloni, sulle maglie di calciatori e tifosi e in alcuni spot pubblicitari. PAUL KAGAME è un grande appassionato di calcio, si definisce un gunner (un tifoso dell’Arsenal) e sembra sia pronto a volare a Budapest per l’eventuale finale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Champions? Comunque vada la vincerà il Ruanda

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